Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Festnahme bei ...

Schwelm - Festnahme bei Verkehrskontrolle

Schwelm - Am 20.03.2018, gegen 02.00 Uhr, hielten Polizeibeamte auf der Martin-Luther-Straße / Bahnhofstraße einen mit zwei männlichen Personen besetzten Pkw VW Golf an. Sie überprüften den 31-jährigen Fahrer und seinen 26-jährigen Beifahrer (beide aus Hattingen). Bei dem Fahrer bemerkten sie Drogeneinfluss und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Weiterhin wurden bei ihrer Durchsuchung Betäubungsmittel und zwei verbotswidrige Messer aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten nahmen die beiden Hattinger vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache. Weitere Ermittlungen dauern an.

