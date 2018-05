Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Pkw erfasst ...

Schwelm - Pkw erfasst Fußgänger

Schwelm - Am 02.05.2018, gegen 07.40 Uhr, erfasste ein 24-jähriger auf der Viktoriastraße einen Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn. Er erfasste den 15-jährigen Schwelmer mit seinem Kia, als dieser die Fahrbahn an einer Überquerungshilfe überqueren wollte. Bei dem Unfall erlitt der 15-jährige Schwelmer schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de