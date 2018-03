Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Pkw-Fahrerin ...

Schwelm - Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwelm - Am 16.03.2018 um 16:13 Uhr befährt eine 33-jährige Schwelmerin mit ihrem Pkw Ford die Talstraße in Fahrtrichtung Wuppertal, auf der linken von zwei Fahrspuren. Vor ihr befindet sich ein 20-jähriger Ennepetaler in seinem Pkw Audi, der die Talstraße in gleicher Richtung befährt. Kurz vor der Einmündung zur Blücherstraße verlangsamt der 20-Jährige seine Fahrt. Das wird von der Ford-Fahrerin zu spät bemerkt und sie fährt auf den Audi auf. Hierbei wird sie leicht verletzt und später durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Ihr Pkw Ford ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 5000,- Euro.

