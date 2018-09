Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm- Radfahrer beim ...

Schwelm- Radfahrer beim Wenden übersehen

Schwelm - Am 01.09.2018 um 19:00 Uhr befuhr ein 26- jähriger Schwelmer mit seinem Fahrrad die Hattinger Straße in Schwelm in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Vor ihm befand sich ein Pkw, der plötzlich ein Wendevorgang einleitete und so den Radfahrer aus dem Gleichgewicht brachte. Dieser stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Hinweise zu dem unbekannten Pkw- Führer liegen leider bislang nicht vor.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336 9166 2711 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de