Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Radfahrer stürzt

Schwelm - Radfahrer stürzt

Schwelm - Am 23.08.2018, gegen 10.30 Uhr, befuhr ein 85-jähriger Schwelmer mit einem Fahrrad den Gehweg der Kaiserstraße. Eine 36-jährige Schwelmerin, die mit ihrem Pkw Skoda von der Kaiserstraße in eine Hofeinfahrt abbiegenden wollte, sah den Radfahrer und hielt an. Dennoch bremste dieser sein Fahrrad stark ab und kam dabei zu Fall. Noch am Unfallort wurde der Radler von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und anschließend entlassen.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de