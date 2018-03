Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Täter im ...

Schwelm - Täter im zweiten Anlauf erfolgreich

Schwelm - Am 23.03.2018, in der Zeit von 09:40 Uhr bis 15:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Linderhauser Straße aufzuhebeln. Obwohl ihnen dieses misslang, setzten die Täter zu einem zweiten Versuch an und drangen schließlich durch ein Fenster in das Gebäude ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten schließlich mit dem erbeuteten Schmuck.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336 9166 2711 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de