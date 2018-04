Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Tödlicher ...

Schwelm - Tödlicher Verkehrsunfall

Schwelm - Am 15.04.2018, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 85- jähriger Solinger mit seinem Pkw Opel Astra in grau die Gevelsberger Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg. Laut Zeugenaussagen fuhr der Pkw-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß gegen einen entgegenkommenden LKW eines Abschleppunternehmens. Der 44-jährige Gevelsberger LKW-Fahrer kam nach der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der LKW- Fahrer war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verletzte sich schwer. Er wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw- Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Gevelsberger Straße komplett gesperrt werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336 9166 2711 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de