Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Verkehrsunfall ...

Schwelm - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und flüchtigem Verursacher

Schwelm - Ein 35-jähriger Schwelmer befährt mit einem Skoda die Hattinger Straße in Schwelm in Fahrtrichtung Autobahnkreuz. Er beabsichtigt nach links abzubiegen und muss verkehrsbedingt anhalten. Ein weißer Volvo kann nicht mehr rechtzeitig anhalten und fährt ihm auf. Er entfernt sich in Richtung Kreuz Wuppertal Nord ohne Schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Ennepetaler verfolgt ihn zunächst, verliert ihn dann jedoch aus den Augen. Der Ennepetaler wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

