Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Versuchter ...

Schwelm - Versuchter Wohnungseinbruch

Schwelm - Am 23.08.2018, gegen 23.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam durch die Eingangstür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Castroffstraße einzudringen. Die Tür hielt dem Aufbruchsversuch stand. Laut Zeugenaussage hielten sich in der Nähe des Tatortes zwei unbekannte Männer auf, die sich anschließend in Richtung Barmer Straße entfernten. Einer von ihnen trug einen dunklen Kapuzenpullover. Die zweite Person trug ein blaues Oberteil und eine dunkle Hose. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de