Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Schwelm - Zeuge notiert ...

Schwelm - Zeuge notiert Kennzeichen

Schwelm - Am 19.03.2018, zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr, beschädigte der Fahrer beim Einsteigen in einen Ford Transit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Saarstraße einen neben ihn abgestellten Pkw VW Golf. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen. Weitere Ermittlungen dauern an.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de