Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Sicher.mobil.leben - ...

Sicher.mobil.leben - Länderübergreifender Aktionstag

Ennepe-Ruhr-Kreis - Unter dem Motto "Ablenkung im Blick" findet am 20.09.2018 erstmals der angekündigte Aktionstag statt. Da Telefonieren und Texten während der Fahrt das Unfallrisiko erheblich erhöht (bereits das Telefonieren ist so gefährlich wie das Fahren mit etwa 0,8 Promille Alkohol im Blut), ist für die Polizei in NRW die Ablenkung durch mobile Geräte ein Schwerpunkt bei der Unfallbekämpfung. Nach schweren Verkehrsunfällen werden solche Geräte sichergestellt, wenn der Verdacht besteht, dass der Fahrer dadurch abgelenkt war. Etwa die Hälfte aller Autofahrer nutzt das Mobiltelefon während der Fahrt, durchschnittlich jeder sechste textet auch. Dabei legt ein Fahrzeug bei 50km/h in einer Sekunde rund 14 Meter zurück! Ein Blick aufs Display von 2 Sekunden bedeutet also fast 30 Meter Blindflug!

