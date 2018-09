Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Sprockhövel- 17- jährige ...

Sprockhövel- 17- jährige nach Unfall leicht verletzt

Sprockhövel - Am 31.08.2018 um 17:30 Uhr befuhr eine 17- jährige Sprockhövelerin mit ihrem Leichtkraftrad die Hombergstraße in Richtung Hauptstraße. Aufgrund der ihr dort entgegenkommenden 28- jährigen Mühlheimerin in ihrem Pkw bremste die Kradfahrerin und kam so eigenständig zu Fall. Das Krad rutschte mit dem Vorderrad in den Pkw. Bei dem Unfall wurde die 17- jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert

