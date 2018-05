Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Sprockhövel- ...

Sprockhövel- Wohnanhänger gestohlen

Sprockhövel - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Diebe einen Wohnanhänger von einem Privatgrundstück an der Straße Osterhöfgen. Sie öffneten gewaltsam das verschlossene Gartentor und gelangten so auf das Grundstück. Der mit Deichsel- und Stützenschloss gesicherte Wohnanhänger wurde dann unbemerkt von dem Grundstück abtransportiert. Es handelt sich hierbei um einen neuwertigen Wohnanhänger der Marke Fendt mit EN-er Kennzeichen.

