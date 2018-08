Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Sprockhövel - ...

Sprockhövel - Sachbeschädigung durch Graffiti

Sprockhövel - Am 25.08.2018, um 12:30 Uhr, befährt ein 52-jähriger Sprockhöveler mit seinem Pkw VW Sharan die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße in Sprockhövel. Auf Höhe der Volksbank beabsichtigt er nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersieht er einen entgegenkommenden 61-jährigen Fahrradfahrer aus Bochum. Dieser versucht noch auszuweichen, kann einen Zusammenstoß mit dem Pkw jedoch nicht mehr verhindern und stürzt zu Boden. Der Fahrradfahrer stürzt zu Boden und verletzt sich schwer. Er wird mittels Rettungswagen ins EVK nach Hattingen verbracht. Es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

