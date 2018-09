Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Sprockhövel - ...

Sprockhövel - Kradfahrerin leicht verletzt

Sprockhövel - Am 28.09.2018, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Sprockhöveler mit seinem Pkw BMW die Wittener Straße in Fahrtrichtung Haßlinghausen und beabsichtigte nach links in die Straße am "Dellwig" einzufahren. Zeitgleich befuhr eine 20-jährige Schwelmerin die Wittener Straße in Fahrtrichtung Witten. Aufgrund eines weitläufigen, verkehrsbedingten Rückstau fuhr sie mit ihrem Krad Suzuki rechts an der wartenden Fahrzeugschlange vorbei. In Höhe der Einmündung "Dellwig" übersah die Suzuki-Fahrerin den querenden BMW-Fahrer und es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 20-jährige verletzte sich leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

