Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Sprockhövel - ...

Sprockhövel - Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße

Sprockhövel - Am Samstag, den 06.10.2018, brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17.45 Uhr die Wohnungseingangstür einer Dachgeschosswohnung auf. In der Wohnung entwendeten der oder die Täter alkoholhaltige Getränke aus dem Kühlschrank sowie herumliegende Bekleidungsgegenstände. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannter Richtung.

