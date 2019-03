Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Sprockhövel- ...

Sprockhövel- Fahrzeugaufbruch an der Schevener Straße

Sprockhövel - An einem Mercedes Van machten sich Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag zu schaffen. Das Fahrzeug war an der Schevener Straße zur Einmündung Grüner Weg geparkt. Die Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür des Fahrzeuges und entwendeten hochwertige Arbeitsmaschinen.

