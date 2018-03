Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Sprockhövel - Einbruch ...

Sprockhövel - Einbruch in Sportgeschäft

Sprockhövel - Am 15.03.2018, gegen 04.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einem Sportgeschäft an der Straße Frielinghausen eine Eingangstür auf. Sie betraten den Verkaufsraum und entwendeten aus der Kasse das darin befindliche Bargeld. Bei der Tat lösten die Täter einen Einbruchsalarm aus und ergriffen mit ihrer Beute die Flucht.

