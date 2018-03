Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Sprockhövel- Lenkräder ...

Sprockhövel- Lenkräder und Navi aus BMW geklaut

Sprockhövel - In der Nacht zum 15.03.2018 schlugen Unbekannte die Seitenscheiben zweier Pkw ein. Aus einem am Henriette-Davidis-Weg abgestellten BMW entwendeten die Diebe das Lenkrad und das Navigationssystem. Aus einem an der Mathilde-Anneke-Straße geparkten BMW wurde ebenfalls das Lenkrad entwendet.

