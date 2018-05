Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Sprockhövel- Neuer ...

Sprockhövel- Neuer Bezirksdienstbeamter für Sprockhövel

Sprockhövel - Bald können die Haßlinghauser Bürgerinnen und Bürger ein neues Gesicht des Bezirksdiensts auf den Straßen der Stadt sehen. Wir stellen kurz vor: Polizeihauptkommissar Bernd Pitzner genießt seinen Ruhestand, seinen Posten als Bezirksbeamter wird Thomas Rostek übernehmen. In der kommenden Zeit wird Thomas Rostek durch die beiden erfahrenen Bezirksbeamten Frank Dittmeyer und Michael Gerlitz zeitweise in sein neues Aufgabenfeld eingearbeitet. Insbesondere soll der Kontakt zur Stadtverwaltung hergestellt und den verschiedenen Ansprechpartnern das neue Gesicht ihres Bezirksbeamten gezeigt werden. Noch versieht der 55-jährige Hauptkommissar seinen Dienst auf der Polizeiwache in Hattingen. Doch keine Sorge: Die überwiegenden Aufgaben werden wie zuvor auch durch die anderen Bezirksdienstbeamten wahrgenommen, so dass für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger jemand mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de