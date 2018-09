Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Sprockhövel - Pkw prallt ...

Sprockhövel - Pkw prallt gegen Motorrad

Sprockhövel - Am 11.09.2018, gegen 17.20 Uhr, beabsichtigte ein 65-jähriger Hattinger mit einem Pkw Audi von einem Parkplatz eines Restaurants kommend auf die Mühlenstraße einzufahren. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem in Richtung Bochumer Straße fahrenden Motorrad eines 26-jährigen Hattingers. Bei dem Unfall erlitt der Kradfahrer leichte Verletzungen. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

