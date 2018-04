Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Sprockhövel - Täter ...

Sprockhövel - Täter versuchen in Schulgebäude zu gelangen

Sprockhövel - In der Zeit vom 02.04.2018, 22:50 Uhr, bis zum 07.04.2018, 00:35 Uhr, versuchten unbekannte Täter ein Fenster an der Rückseite eines Schulgebäudes an der Dresdener Straße aufzuhebeln. Hierbei wurde auch dessen Glaseinsatz beschädigt. Insgesamt betrachtet, hielt das Fenster dem Einbruchsversuch jedoch stand und die Täter flüchteten ohne in das Gebäude gelangt zu sein.

