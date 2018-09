Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Täter nutzt offen ...

Täter nutzt offen stehende Terrassentür

Ennepetal - Am 20.09.2018, gegen 08.00 Uhr, drang ein unbekannter Täter durch eine rückwärtig gelegene offen stehende Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Beim Durchsuchen eines Zimmers weckte er die im angrenzenden Zimmer schlafende Bewohnerin. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 30 Jahre alt, auffallend voluminöses hellbraunes Haar, normale Statur. Hinweise nimmt die Polizei unter 02333/9166-4000 entgegen.

