Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Unfall mit Krankentransport

Unfall mit Krankentransport

Wetter - Am 20.09.2018, gegen 13.45 Uhr, kam es in der Straße Am Grünewald zu einem Verkehrsunfall zwischen eine Krankentransportwagen und einer Fußgängerin. Die 52-jährige Dortmunderin hatte zuvor eine Person in den Wagen begleitet. Als der 20-jährige Hagener losfuhr, kam es zu einer Berührung, sodass die Dortmunderin leicht verletzt zu Boden stürzte. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

