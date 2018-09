Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Verkehrsunfall beim Wenden

Verkehrsunfall beim Wenden

Schwelm - Am 17.09.2018, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Wuppertaler mit seinem schwarzen BMW die Carl-vom-Hagen-Straße. Auf Höhe der Einmündung Wiedenhaufe lenkte er sein Fahrzeug nach rechts, um zum Wenden auszuholen. Im weiteren Wendevorgang lenkte er sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn und touchierte dabei den an ihm vorbeifahrenden grauen Seat eines 59-jährigen Schwelmers. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden 75- und 63-jährigen Beifahrerinnen des Schwelmers leicht verletzt, sie wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Seat wurde abgeschleppt.

