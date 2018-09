Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Verkehrsunfall mit E-Bike

Verkehrsunfall mit E-Bike

Hattingen - Am 14.09.2018 befuhr ein 65-jähriger Bochumer gegen 10:40 Uhr mit seinem E-Bike die Nierenhofer Straße in Fahrtrichtung Velbert. In Höhe der Baustelle (Bruchstraße), beabsichtigt er dem nachfolgenden Verkehr Platz zu machen, indem er in den angrenzenden Baustellenbereich fährt. Dabei übersieht er einen Riss in der Fahrbahn. Nachdem er durch den Riss fuhr, stürzte er ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei leicht.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336 9166 2711 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de