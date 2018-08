Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter - ...

Wetter - Wohnungseinbruch scheitert

Wetter - In der Zeit vom 28.08.2018, 02.00 Uhr bis 29.08.2018, 13.30 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam durch die Eingangstür in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Liboriusstraße einzudringen. Bei ihrem Vorhaben wurden die Täter vermutlich von der anwesenden Bewohnerin gestört und ergriffen die Flucht.

