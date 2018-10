Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter - ...

Wetter - Fahrzeugführerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Wetter - Am 12.10.2018, gegen 09:50 Uhr, befuhr eine 49-jährige Hagenerin mit ihrem Fiat in Rot die Von-der-Recke-Straße in Fahrtrichtung Grünewalder Straße. In Höhe einer Fahrbahnverengung kam die 49-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei Warnbaken und ein Verkehrszeichen. Die Fahrzeugführerin kam circa zehn Meter hinter der Verengung zum Stehen. Sie wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 7000 Euro.

