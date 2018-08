Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter - Außenspiegel ...

Wetter - Außenspiegel stoßen zusammen

Wetter - Am 25.08.2018, gegen 16.30 Uhr, kam es an einer Engstelle auf der Grundschötteler Straße / Steinkampstraße zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel zwischen einem Pkw Opel Corsa einer 40-jährigen Wetteranerin und einem entgegenkommenden dunklen Pkw. Obwohl die Opelfahrerin anhielt, setzte der andere Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Silschede fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de