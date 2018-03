Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter - Diebstahl auf ...

Wetter - Diebstahl auf Firmengelände

Wetter - In der Zeit vom 13.03.2018, 17.30 Uhr bis 14.03.2018, 06.00 Uhr drangen unbekannte Täter durch Herausschneiden eines Zaunelementes auf ein Firmengelände an der Straße An der Knorrbremse ein. Sie versuchten einen Baucontainer aufzuhebeln und entwendeten zwei Rüttelplatten und einen Zylinder für einen Bagger.

