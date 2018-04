Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter - Einbruch in ...

Wetter - Einbruch in Holzschuppen scheitert

Wetter - Am 02.04.2018, gegen 04.25 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter gewaltsam in einen Holzschuppen an der Straße Im Külken einzudringen. Bei seiner Tat löste der Täter einen Einbruchsalarm aus und lief in nicht bekannter Richtung davon. Laut Zeugenaussage hielt sich zur genannnten Zeit ein Taxi mit eingeschaltetem Abblendlicht auf der gegenüber gelegenen Straßenseite auf. Täterbeschreibung: Etwa 40 Jahre alt, kräftige Statur, Glatze und einen dunklen Vollbart, trägt eine dunkle Jogginghose, eine helle Sweatshirtjacke mit einem Firmenlogo auf dem Rücken und Sportschuhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

