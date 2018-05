Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter- Einbruch in ...

Wetter- Einbruch in Werkstatt

Wetter - In der Zeit vom 18.05. bis zum 21.05.2018 gelangten Einbrecher in eine Werkstatt an der Wittener Straße und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Täter schnitten einen Blecheinsatz der Eingangstür auf und gelangten so in die Räume der Werkstatt. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Als Beute erlangten die Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag.

