Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter - Einbruch in ...

Wetter - Einbruch in Lottoannahmestelle in der Grundschötteler Straße

Wetter - Am Sonntag, den 18.11.2018, gegen 04.16 Uhr warfen unbekannte Täter einen Gullideckel in ein Fenster einer Lottoannahmestelle und verschaffen sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Die Täter stiegen durch die entstandene Öffnung in den Verkaufsraum und entwendeten dort Tabakwaren. Anschließend entfernten sie sich in unbekannter Richtung.

