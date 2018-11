Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter - Eine verletzte ...

Wetter - Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Wetter - Am 17.11.2018, gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Wetteraner mit seinem Kleinkraftrad die Straße "Am Wilshause" in Fahrtrichtung Hoffmann-von-Fallersleben-Straße. Im Bereich der Einmündung beabsichtigte der Wetteraner nach rechts abzubiegen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam er ins Rutschen und stürzte. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt.

