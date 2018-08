Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter- Eintausend ...

Wetter- Eintausend Heuballen in Brand geraten

Wetter - Am 18.08.2018, gegen 00:30 Uhr, meldete der Eigentümer auf seinem Feld in der Voßhöfener Straße einen Brand, wobei ca. 1000 Heuballen in Brand gerieten. Die Feuerwehr ließ die Heuballen kontrolliert abbrennen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Die Brandursache ist nicht geklärt. Pressevertreter erscheinen vor Ort.

