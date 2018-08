Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter - Motorroller ...

Wetter - Motorroller aufgefunden

Wetter - In der Nacht zum 29.08.2018 wurde auf dem Mühlenweg ein quer am Fahrbahnrand abgestellter und kurzgeschlossener schwarzer Motorroller Piaggio mit einem blauen Versicherungskennzeichen aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei stellte fest, dass das Fahrzeug 2015 stillgelegt wurde. Weitere Ermittlungen dauern an.

