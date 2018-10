Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter - Schwerer ...

Wetter - Schwerer Diebstahl in der Grundschötteler Straße

Wetter - Am Freitag, den 05.10.2018 gegen 12:30 Uhr gelangten zwei unbekannte Frauen durch eine offenstehende Wohnungstür in die Wohnung eines Rentnerehepaares. Hier gaben die Frauen an, einen Zettel für einen Nachbarn hinterlassen zu wollen. Während des Gesprächs mit den Wohnungsinhabern lenkten die Frauen diese so geschickt ab, dass der Diebstahl von Bargeld aus mehreren Schränken erst im nachhinein bemerkt wurde. Die beiden tatverdächtigen Frauen entkamen zwischenzeitlich unerkannt. --- Die unbekannten Frauen werden wie folgt beschrieben - Frau Nr. 1: weiblich, klein, blonde Haare, sehr bunt gekleidet, sprach sehr schlecht deutsch - Frau Nr. 2: weiblich, klein, ungepflegtes Äußeres.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336 9166 2711 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de