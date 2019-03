Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter - Verkehrsunfall ...

Wetter - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wetter - Am 14.03.2019 um 15:00h befuhr eine 85 jährige PKW Fahrerin mit ihrem VW die Vogelsanger Straße in Richtung Hagen und erfasste mit ihrem PKW eine 16 jährige Jugendliche, die ihr am Fahrbahnrand als Fußgängerin entgegen kam. Die Jugendliche wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Vogelsanger Straße musste für die Landung des RTH zeitweise komplett gesperrt werden.

