Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter - Versuchter ...

Wetter - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wetter - Am 17.08.2018, gegen 23:59 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Schubertstraße. Dazu schlugen sie das Glas der Terrassentür mit einem Stein ein. Über die Beute kann bisher nichts gesagt werden. Täterhinweise liegen nicht vor.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336 9166 2711 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de