Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter- Wohnungseinbruch ...

Wetter- Wohnungseinbruch in Albringhausen

Wetter - In der Zeit von Freitag, den 12.01.18, 15:15 Uhr, und Samstag, den 13.01.2018, 21:40 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch hebeln an zwei Fenstern Zugang in die Wohnung eines Wohnhauses in der Ahornstraße. Die Täter durchwühlten mehrere Behältnisse entwendeten einen Laptop und eine geringen Menge Bargeld.

