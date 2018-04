Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter - Zusammenstoß ...

Wetter - Zusammenstoß bei Wendemanöver

Wetter - Am 02.04.2018, gegen 17.45 Uhr, kam es bei einem Wendemanöver eines 34-jährigen Fahrers aus Haltern mit einem Pkw Rover auf der Hagener Straße in Richtung Hagen in Höhe der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß mit einem von hinter folgenden Pkw BMW eines 44-jährigen Fahrers aus Wetter. Bei dem Zusammenstoß erlitten zwei Mitfahrer in dem Pkw BMW leichte Verletzungen. Sie begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der nicht mehr fahrbereite Pkw BMW wurde abgeschleppt.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de