Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Wetter- zwei Polizisten ...

Wetter- zwei Polizisten bei Verkehrsunfall mit Bus verletzt

Wetter - Am 23.03.2018, gegen 13:00 Uhr, streifte ein vorbeifahrender Linienbus einen Streifenwagen, der einsatzbedingt am Fahrbahnrand geparkt war. Der Bus fuhr auf der Wolfgang-Reuter-Straße in Richtung Harkortberg, als er den am rechten Fahrbahnrand stehenden Streifenwagen touchierte. Die beiden Polizeibeamten (49 und 37) befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Auto. Sie verletzten sich leicht und suchten selbstständig ein Krankenhaus auf.

