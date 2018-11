Kreispolizeibehörde Euskirchen / 21-Jähriger nach Alleinunfall ...

21-Jähriger nach Alleinunfall verletzt

53881 Euskirchen-Euenheim - Freitagabend (22.40 Uhr) befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw die Landstraße 178 von Euenheim zur Euskirchener Heide. Aus ungeklärter Ursache verlor er in einer Linkskurve die Gewalt über seinen Pkw. Er durchbrach linksseitig einen Zaun und verursachte in einem angrenzenden Feld erheblichen Flurschaden. Die Mitnahme in einem Rettungswagen verweigerte der Euskirchener. Die am Unfallort eintreffende Mutter sucht selbständig mit ihrem Sohn einen Arzt auf.

