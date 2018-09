Kreispolizeibehörde Euskirchen / Abfalleimer verbrannt

Abfalleimer verbrannt

53919 Weilerswist - Am frühen Freitagmorgen (01.08 Uhr) rückte die Feuerwehr zu einem Brandort zu einem Vereinsheim an der Bonner Straße aus. Hier war aus noch ungeklärter Ursache ein an der Außenwand angebrachter Mülleimer in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Kleinbrand. Am Gebäude entstand kein Schaden. Der Mülleimer wurde durchs Feuer komplett beschädigt.

