Kreispolizeibehörde Euskirchen / Auf Ölspur ausgerutscht

Auf Ölspur ausgerutscht

Blankenheim - Eine Ölspur wurde am Samstagnachmittag einem Kradfahrer in Blankenheim zum Verhängnis. Gegen 16.30 Uhr rutschte der 24-jährige aus Trier stammende Zweiradfahrer beim Durchfahren des Kreisverkehrs an der Anschlussstelle der B51 (L194) zur BAB A1 auf der Ölspur aus und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Sein Krad wurde lediglich leicht beschädigt. Die Ölspur wurde durch die Feuerwehr beseitigt. Hinweise auf den Verursacher der Ölspur liegen bislang nicht vor.

