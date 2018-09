Kreispolizeibehörde Euskirchen / Autofahrer mit 1,62 Promille ...

Autofahrer mit 1,62 Promille unterwegs

53894 Mechernich - Wegen eines Streitgesprächs mit ihrem Beifahrer am Sonntagabend (22.47 Uhr) hält eine 50-jährige Euskirchenerin mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz "An den Katzensteinen" an. Der 53-jährige Beifahrer tritt an die Fahrertür und nötigt die Fahrerin auszusteigen. Als sie den Fahrersitz räumt, setzt sich der 53-Jährige an das Steuer und setzt seine Fahrt in Richtung Mechernich fort. Unmittelbar nach der Auffahrt auf die Landstraße 61 fährt er jedoch nach rechts in den Straßengraben. Eine Rettungswagenbesatzung hat das Unfallgeschehen beobachten können. Sie waren zu ihrem Standort Mechernich unterwegs. Bei der Hilfeleistung bemerken die Mitarbeiter des Rettungsdienstes starken Alkohol beim Unfallopfer.

Nach einem Alkoholtest durch die Polizei (1,62 Promille) wurde dem Mechernicher eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

