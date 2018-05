Kreispolizeibehörde Euskirchen / Bargeld gestohlen

Bargeld gestohlen

53879 Euskirchen - Ein 24-jähriger Mann aus Euskirchen wird beschuldigt, an seinem ersten Arbeitstag als Angestellter eines Geschäfts in der Wilhelmstraße in der Nacht zu Donnerstag mit seinem Schlüssel mit dem ihm bekannten Code einen Safe geöffnet zu haben. Aus diesem Safe und der Barkasse entnahm der Beschuldigte das Geld und verließ das Spielgeschäft. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich.

