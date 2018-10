Kreispolizeibehörde Euskirchen / Bei Alleinunfall verletzt

Bei Alleinunfall verletzt

53937 Schleiden - Am Freitagnachmittag (16.15 Uhr) war eine 17-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Heimbach mit ihrem Leichtkraftrad auf der B265 in Fahrtrichtung Gemünd unterwegs. Auf der abschüssigen Strecke verlor sie in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Sie zog sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu