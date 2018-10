Kreispolizeibehörde Euskirchen / Bei Verkehrsunfall verletzt

Bei Verkehrsunfall verletzt

53902 Bad Münstereifel - Am Samstagnachmittag (16.40 Uhr) befuhr eine 78-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Münstereifel die Linnerijstraße. Im Bereich einer Linkskurve kam es auf der stark ansteigenden Strecke zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw einer 20-jährigen Frau aus Mechernich. Anstatt zu bremsen, beschleunigte die 78-jährige ihr Fahrzeug und fuhr seitlich in eine Grundstücksmauer. Die Seniorin wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt, so dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu