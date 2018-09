Kreispolizeibehörde Euskirchen / Betrüger entwendeten Goldschmuck

Betrüger entwendeten Goldschmuck

53919 Weilerswist - Goldringe und-ketten erbeuteten Trickdiebe Samstagnachmittag (13.00 Uhr) auf der Bahnhofsallee. Nach Aussage der 81-jährigen Bewohnerin klingelte es an ihrer Wohnungstür. Als sie öffnete, fragte ein Mann nach einem Glas Wasser. Als die Dame den Unbekannten herein bat, standen plötzlich zwei Männer in der Wohnung. Mit einem Mann ging die 81-Jährige in die Küche, um ihm Wasser zu geben. Anscheinend nutzte der zweite Mann diese Gelegenheit, um andere Räume der Wohnung zu durchsuchen. Den aufgefundenen Schmuck nahm er offensichtlich mit. Kurze Zeit später fiel der Dame der Diebstahl auf. Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Beide zirka 30 Jahre alt; 170 cm groß; kurze Haare.

